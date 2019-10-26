Altın alana 8 ay taksit

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek altın alımlarında taksit sayısını 4 aydan 8 aya çıkardı. Takı ve mücevher harcamalarında taksitlendirme süresinin uzatılması, sektör tarafından olumlu karşılandı.İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "BDDK'nın aldığı karar, kuyumculuk sektöründe bayram sevinci yaşattı. Çok mutluyuz. Kuyumculukta taksit miktarının 8'e çıkmasının, iç piyasa satışları üzerinde doping etkisi yapacağına inanıyoruz. 8 taksit perakende satışlarındaki işlem hacmini oldukça artıracaktır" dedi.Taksit kararının getirdiği moral ve motivasyonla, cirolarda yüzde 30-40 artış beklediklerinin altını çizen Atayık, "Hem altın birikimi yapan, düğün/nişan takısı ve mücevher satın alan değerli müşterilerimiz ve perakendeci meslektaşlarımız için bu karar ilaç gibi gelecektir. Bu durum, zincirleme olarak toptancı ve üreticilerimizi de pozitif olarak etkileyecektir. BDDK'nın aldığı bu karar, iç piyasada bir süre önce başlayan hareketliliği daha da ileriye taşıyacaktır. Aynı zamanda sektörde kayıtdışılığın azalmasını ve vergi artışını da beraberinde getirecektir" diye konuştu. Atayık, taksit miktarının artırılmasında katkısı olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başta olmak üzere, bakanlık yetkilileri ve BDKK'ya teşekkür etti.Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, taksit sayısındaki artışın iş dinamiklerine ivme kazandıracağına dikkat çekerek, "Mücevher takının rakipleri artık kuyumcular değil, elektronik, kozmetik ve tekstil sektörleridir. Taksit sayısının artmasıyla birlikte tüketicinin mücevhere ulaşması kolaylaştı. Bu durum iç piyasadaki mücevher satışlarını arttırıp, kuyum sektörünün diğer sektörlerle rekabet etme şansını artıracaktır" dedi.