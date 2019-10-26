Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)’de son durum ne? EYT yasası çıkacak mı, çıkarsa kimleri kapsayacak?

Türkiye'de çok sayıda vatandaş EYT son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Konuyla ilgili daha önce Başkan Erdoğan tarafından 'EYT gündemimizde yok' açıklaması yapılmıştı. Ancak vatandaşların konuyla ilgili beklentisi sürüyor. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'de son durum ne? Konuyla ilgili bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan gelmişti. EYT yasası çıkacak mı, çıkarsa kimleri kapsayacak? İşte bu soruların yanıtları…

EMELİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)'DE SON DURUM NE?K

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın EYT konusunun meclis gündeminde olmadığını açıklamasının ardından EYT konusunun çözümünü bekleyen milyonlarca vatandaşa bir kötü haber de Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan geldi. Ağbal, yaptığı açıklamada EYT konusunun bütçeye büyük bir yük olacağını dile getirerek EYT'nin bütçe teklifinin içerisine dâhil edilmediğini kamuoyu ile paylaştı.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

2020 bütçe teklifinin içerisinde EYT konusunun yer almaması dolayısıyla konunun bu yıl içerisinde çözüme ulaşması beklenmiyor. EYT konusunun önümüzdeki sene çözüme ulaştırılıp ulaştırılmayacağı konusunda da henüz net bir gelişme yok.