ABD ile lobi çalışması başlıyor

Deik Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ABD'de Türkiye'yle ilgili algı çalışması başlatacaklarını açıkladı. Yol haritası oluşturduklarını anlatan Yalçındağ, "Barış Pınarı Harekâtı sırasında ABD ve Avrupa medyası Türkiye'ye yönelik aleyhte algı kampanyası yürüttü. Bu süreç, ABD'de özellikle Kongre nezninde lobi faaliyetleri yürütmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. TAİK olarak önümüzdeki süreçte bu konuda daha proaktif rol oynayacağız. Kasımda bir projeye başlayacağız. Medyadan STK'lara, think-thank kuruluşlarından kamu otoritelerine kadar çok geniş bir perspektifte güçlü bir iletişim stratejisi izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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