Akbank’tan ekonomiye 259 milyar destek

BUGÜN NELER OLDU

AKBANK Genel Müdür Hakan Binbaşgil, bankanın yılın 9 aylık döneminde 4 milyar TL konsolide net kâr elde ettiğini bildirdi. Bu dönemde ekonomiye sağladıkları kredi desteğini, 214 milyarı nakdi olmak üzere toplam 259 milyar TL seviyesine çıkardıklarını kaydeden Binbaşgil, "Toplam mevduatımız 236 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 379 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 19.5 düzeyinde gerçekleşen çok güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük" dedi. Makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmeye de dikkat çeken Binbaşgil, gelecek dönem devam etmesini bekledikleri enflasyondaki düşüşün de iyileşme sürecine katkıda bulunacağını belirtti.