Depremden korkan acil durum çantası alışverişi yaptı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşların e-ticaret platformları üzerinden yaptığı çadır, düdük, el feneri ve battaniye alışverişleri katlandı. Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "İstanbul'da gerçekleşen deprem sonrasında bir önceki haftanın aynı gününe göre çadır, düdük, el feneri, battaniye gibi malzemelerin satışında 3-4 kat artış yaşandı" diye konuştu. Aynı zamanda çadır, el feneri ve deprem çantası gibi aramaların bir önceki haftanın aynı gününe göre 10 katın üzerinde artış gösterdiğini vurgulan Erturan, "deprem sonrası yapılan Hepsiburada aramalarına göre, düdük aramasında 7 kat, powerbank aramasında 2 kat, deprem çantası aramasında 10 katın üzerinde ve el feneri aramasında 3 kat artış görüldü" dedi. GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin de eylüldeki günlük satış ortalamasına göre deprem sonrasında adet bazında battaniye satışlarının yüzde 70, çadır satışlarının ise yüzde 35 artış gösterdiğini söyledi. Elçin, "Tüm bu sonuçlar bize deprem öncesi koruyucu ve afet sonrası yardımcı önlemleri artırma konusunda bir hareketlenmenin başladığını gösteriyor" ifadesini kullandı.Vanaları kapatın, elektrikleri söndürünENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşların deprem sonrasında alacağı küçük önlemlerle kendilerini büyük bir tehditten kurtarmış olacaklarını belirtti. Dönmez, "depremden etkilenmediğimizden daha fazla belki bu doğal gazdan etkilenebiliriz. O açıdan vatandaşlarımıza deprem geçer geçmez evi tahliye etmeden evvel muhakkak doğal gaz vanalarını kapatmalarını, elektrikleri açıksa söndürmelerini veya bir merkezi şalterleri varsa kapatmalarını tavsiye ediyoruz dedi. Dönmez, dün özellikle Boğaziçi elektrik dağıtım bölgesinde, depremin merkez üssüne yakın bölgelerdeki 22 trafo merkezinde kesintilerin söz konusu olduğunu belirterek, "Bunlar da sensörlerin devreye girmesinden kaynaklıydı. Zaten saat 18.00 itibarıyla da bütün şebeke kontrolleri yapıldı. Bir sorun olmadığı anlaşıldığından dolayı da elektrikler tekrar verilmiş oldu" diye konuştu. Bakan Dönmez katıldığı televizyon programında kısa vadede doğalgaz fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını dile getirdi.