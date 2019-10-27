Dumankaya’da 400 mağduriyet giderildi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ'nün finansörü olduğu gerekçesiyle el konulan ve kayyum atanan Dumankaya İnşaat'ta 400 mağdur vatandaşın evini alma aşamasına geldiğini söyledi. Dumankaya ve Fi Yapı'da 8 bine yakın mağdur olduğunu anlatan Gülal, "Dumankaya'da ciddi sayıda mağdur var. Alman konsorsiyumu bir projeyi tamamladı. Oradaki mağduriyet giderildi. Diğer tarafta da çalışmalar devam ediyor. Şu anda tamamlanan projede 400 kişi dairesini alma aşamasına geldi. Devraldığımız günden bugüne TMSF tarafından yönetilen şirketlerde irtifa kaybı olsun istemiyoruz. Biz bu şirketlerin sahiplerini hukuk kuralları çerçevesinde en ağır şekilde cezalandıralım ancak şirketleri cezalandıramayız. Şirketlerimiz milli servet. Bu şirketler katma değer üretmeye istihdam yaratmaya devam edecekler" dedi. TMSF Başkanı, şimdiye kadar devraldıkları 842 şirkette aktif olarak ortalama yüzde 37 büyüme sağladıklarını da belirtti.

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