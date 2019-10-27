ING konut faizini % 1.09’a indirdi

ING Türkiye, konut kredisi faizini 3 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde yüzde 1.09'a indirdi. Kampanyadan yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkul sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine işaret ederek, "Hem sektörü ve ekonomiyi desteklemek hem de farklı gelir gruplarındaki müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmek için konut kredisi faiz oranlarımızı güncelledik. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalarla müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

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