İranlı dev geliyor

Ekonomi ile ilgili yaratılmaya çalışılan olumsuz havaya rağmen, Türkiye yabancı yatırımların güvenli adresi olmaya devam ediyor. Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya yapacağı dev yatırımdan sonra, otomotiv sektöründe heyecan yaratacak bir yatırım haberi de Van'dan geldi. Ortadoğu'nun en büyük araç üreticisi konumundaki İran Khodro Company (İKCO), 300 milyon dolarlık yatırımla Van'da fabrika kurmak için gün sayıyor. Türkiye'de minibüs ve kamyonet üretmek isteyen şirketin, ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacağı, ancak zamanla yatırımını genişleterek istihdamını artıracağı öğrenildi. Şirketin CEO'su Farshad Moqimi beraberindeki heyetin söz konusu yatırımı bir an önce hayata geçirmek için Van Valiliği, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın yanı sıra Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile de görüşmeler yaparak yatırım konusunda kararlılığını bildirdiği öğrenildi.Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Khodro firmasının yatırım için Van'ı seçmesinin kendileri büyük bir önem taşıdığını söyledi. Bilmez, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: "Şehrimize yapılacak her türlü yatırımı çok önemsiyoruz. Khodro yöneticileri yatırım konusunda son derece istekli. Görüşmelerimiz gayet olumlu geçti. Şehrimizin İran'daki üretim merkezlerine yakın olmasını önemsiyorlar. Van Türkiye'nin doğusunda ama İran'ın batısında yer alıyor. Dolayısıyla Van onlar için Batı'ya açılma kapısı konumunda. Yatırım için her türlü desteği vermeye hazırız. Çünkü bu kentin en büyük sorunu işsizlik. Bu sorun terörü ve şiddeti de besliyor. İşsizliği ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya hazırız." Bu yatırımın Van'a otomotiv sanayi ile ilgili yeni yatırımları da çekeceğini söyleyen Vali Bilmez, buna paralel olarak otomotiv yan sanayi ile ilgili yatırımların da şehre geleceğini kaydetti.İRAN'A uygulanan ekonomik ambargolar nedeniyle bölgenin en büyük otomotiv üreticisi konumundaki Khodro açısından Türkiye, uluslararası pazarlara açılmak için oldukça cazip bir alternatif konumunda. İran'ın yanı sıra Kanada'da da yatırımları olan şirket, Van'da üreteceği minibüs ve kamyonetler için ülke genelinde satış ağı oluşturmayı planlıyor. Türkiye pazarı için iddialı hedefler belirleyen şirketin, daha sonraki süreçte Van üzerinden Batı'ya açılmayı planladığı öğrenildi.GÜNEŞIN ve suyun başkenti olarak bilinen Van'da yapılacak bu yatırımın Türkiye ekonomisi için büyük bir önem taşıdığını söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, oda olarak yatırıma her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti. İran'dan gelen bu yatırımın stratejik bir önem taşıdığını kaydeden Takva, şunları anlattı: "Bu ölçekte bir yatırım için minimum 200 bin metrekarelik bir alana ihtiyaç var. Bu gelişmeye sadece Khodro'nun kuracağı bir fabrika olarak bakmamak lazım. Çünkü tedarikçilerle birlikte şehrimize büyük yatırımlar gelecektir. Dolaylı isktihdama katkısı çok daha yüksek olacaktır. Şehrimizin işsizlik sorununun çözümüne büyük katkı sunacaktır."GENIŞ bir ürün yelpazesiyle İran'da pazar lideri konumunda olan şirket, ismini Farsça'da araba anlamına gelen "Khodro"dan alıyor. Kurulduğu 1962'den bu yana üretimde Pegueot, Renault ve Suzuki gibi birçok dünya markasıyla işbirliği yapan firma, bugün son teknolojiye sahip hatlarında global standartlarda üretim yapıyor. Khodro, 2002'de İran'ın ilk ulusal otomobili ve ismini ülkenin hızıyla ünlü meşhur atlarından alan Samand'ı piyasaya sunarak montaja dayalı üretimi geride bıraktığını ve dünya devleriyle rekabet edebilecek güçte olduğunu duyurmuştu. Şirket bugün Ordinary, LX, Soren, Sarir Pars, 206, X12 gibi markalarıyla geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerine ulaşıyor.