Ruhsata aykırı yapıya satılamaz şerhi

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Antalya'da yeni imar denetçilerinin toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılarla ilgili yapılacak yeni düzenlemeleri açıkladı. Meclis'te imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele için yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyleyen Kurum, "Kanun yürürlüğe girdikten sonra ruhsatsız başlayan, ruhsat eklerine aykırı, kaçak yapıların tapu kayıtlarına satılamayacağı ve kiralanamayacağına ilişkin şerh konulacak" dedi. Parsel bazlı plan değişikliklerinin önüne geçileceğini söyleyen Bakan Kurum, "Artık plan değişiklikleri ile imar rantı sağlanamayacak. Planlar kişisel taleplere göre parsel bazında değil, ada bazında yapılabilecek" diye konuştu.