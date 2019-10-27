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tesisleri tanıtıma binde 7.5 ayıracak

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Turizm tesisleri tanıtıma binde 7.5 ayıracak
TÜRKIYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın çalışma esaslarıyla ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere alınacak turizm payı oranları belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, ajansın merkezi İstanbul olacak. Bileşik tesisler, konaklama tesisleri, bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri, deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde 7.5 oranında turizm payı alınacak. Bu oran seyahat acenteleri ve havayolu işletmelerinde on binde 7.5 olarak uygulanacak.
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Turizm tesisleri tanıtıma binde 7.5 ayıracak
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