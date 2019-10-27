Yenilenecek yapılar 10 milyar TL’lik pazar yaratır

BUGÜN NELER OLDU

Kurulduğu günden bu yana 4 milyon metrekarenin üzerinde kapalı alanın elektrik taahhüt işini gerçekleştiren ORGE Enerji Elektrik Taahhüt AŞ, Türkiye'nin en büyük ve nitelikli elektrik taahhüt şirketlerinden biri. 2012'den bu yana halka açık olan ve bugün yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlayan şirket, 2018 yılında, cirosunu bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 artış ile 128 milyon TL seviyesine çıkardı. Aynı dönemde net dönem karını yıllık göreli yüzde 63 artış ile 51 Milyon TL seviyesine taşıyan ORGE'nin odağında, yurtdışı projeler ile global arenada boy göstermek var. ORGE Enerji Elektrik Taahhüt CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nevhan Gündüz, yeni işler, yeni pazarlar kadar hali hazırda kullanılan binaların da kendileri için potansiyel olduğuna vurgu yapıyor. Bazı binaların mutlaka yenilenmesi gerektiğini söyleyen Gündüz, eskiyen binaların elektriksel ve teknolojik alt yapılarının güncellenmesi, yenilenmesi gerektiğini anlatıyor. Gündüz, "Özellikle havalimanları, AVM'ler, bankalar, oteller, hastaneler ve akıllı binaların elektriksel altyapılarının, tüm zayıf akım sistemlerinin ve data altyapılarının güncel ve akıcı olması gerekiyor. Bu yapıların yıpranma süreleri var. Bu nedenle bu binaların güncellenmesi yani bakımlarının muhakkak yapılması gerekiyor. Olağandışı bir gelişme, deprem, sel, yangın gibi bir afet yaşanmadıysa güncellenme tarihinde yenilenmeli" diyor. Gündüz, 'yenilenme pazarı' olarak nitelendirdiği eski teknolojili ve günümüz enerjilerine uyumlanacak binaların yenilenmesinin yılda yaklaşık 10 Milyar TL'lik bir potansiyeli olduğunu ön görüyor ve söz konusu pazarın yenilenebilir enerji yatırımları ile güncel teknolojileri yakalamak isteyenlerle 2020'den sonra 2 katına çıkabileceğini belirtiyor.ORGE'nin hali hazırda metro işlerinin yanı sıra Kocaeli Şehir Hastanesi, Yapı Kredi Bankacılık Üssü Altyapı Yenilenmesi, İbni Haldun Üniversitesi, Büyükyalı İstanbul, Epique Island ve Inİstanbul gibi projelerdeki çalışmaları sürüyor. Hedeflerinden bir diğerinin şehir hastaneleri olduğunun altını çizen Nevhan Gündüz, bu alandaki ilk işlerinin toplam yaklaşık 70 Milyon TL sözleşmeli Kocaeli Şehir Hastanesi projesi olduğunu belirtiyor. ORGE, İstanbul dışında da raylı sistem, otel, hastane ve akıllı binalar alanlarında çeşitli yatırımların içinde yer almak üzere fizibilite çalışmalarına devam ediyor; önemli büyüklükte yeni çalışmaların olması için var gücüyle çalışıyor. ORGE için son dönemde ortaya çıkan bir iş geliştirme alanı da nükleer santraller oldu. Ülkemizde Sinop, Mersin ve Kırklareli'nde 3 ayrı santral için çalışmaları devam ediyor. İnşasına devam edilen Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2023'de ilk etabının devreye alınması planlanıyor. Ortalama proje büyüklüğünün 20 Milyar USD seviyesinde olması öngörülen santrallerin, elektrik kapsamının %12-%20 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.✘ Detaylı, güncel bir elektrik ve zayıf akım projesi hazırlanmalı,✘ Proje mutlaka son teknoloji ürünlerle hazırlanmalı ve yeni çağdaş ürünler tariflenmeli,✘ Bu işi yapabilecek başarılı uygulamacılar seçilmeli✘ Uygulamacılar, işveren tarafından hassas bir şekilde kontrol edilmeli ve çağın gerektirdiği teknolojik altyapılara uyumu gözlemlenmeli,✘ Yenilemesi tamamlanan yatırım, takip eden süreçlerde yatırımcının ehil bakım ekibi tarafından düzenli olarak kontrol edilmeli.