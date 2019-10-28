240 milyon yolcu İSG’yi kullandı

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İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) terminal binasını, 10 yıl içerisinde 240 milyon yolcu kullandı. İSG yetkililerinden alınan bilgilere göre, İSG'de 2018 yılında 34 milyon 58 bin yolcuya hizmet verilirken 2019 yılında bu rakamın 36 milyona ulaşması bekleniyor. 2009'da 33 milyon yolcu kapasitesiyle açılan mevcut terminal binasında 31 Temmuz 2018 tarihinde genişlemeye gidilmiş, 26 milyon avroya mal olan iç hatlar ek terminal binasıyla kapasite 33 milyondan 41 milyona yükseltilmişti.