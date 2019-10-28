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28 Ekim bugün İstanbul borsa açık mı? Pazartesi Borsa açık olacak mı?

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilan edilen resmi tatil kapsamında pek çok kurumda 1,5 günlük tatil yapılacak. 28 Ekim’in de yarım gün tatil ilan edilmesinin ardından yatırımcılar 28 Ekim’de kaça kadar çalışacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Biz de Sabah.com.tr olarak yatırımcıların yoğun olarak araştırdığı 28 Ekim Borsa İstanbul çalışma saatlerine ilişkin bilgilendirme yazısı hazırladık.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:25
28 Ekim bugün İstanbul borsa açık mı? 29 Ekim Pazartesi Borsa açık olacak mı?

28 Ekim Pazartesi günü borsa çalışıyor mu? 28 Ekim'in Cumhuriyet bayramı dolayısıyla yarım gün tatil ilan edilmiş olması, yatırımcıların kafasında birtakım soru işaretlerini doğurdu. Yatırımcılar yarım günlük resmi tatilde hangi saat aralığında borsa işlemleri gerçekleştirebileceğini merak ediyor. İşte merak edilen detaylar…

Borsa İstanbul Pay Piyasası, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.

Pazartesi günü, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda pazartesi günkü işlemlerin takası bugünkü işlemlerin takası ile birlikte 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) pazartesi günü işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda Pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler saat 11.30'a kadar yapılacak.

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28 Ekim bugün İstanbul borsa açık mı? 29 Ekim Pazartesi Borsa açık olacak mı?
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