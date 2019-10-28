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Bayramı mesajları ve sözleri! Resimli 29 Ekim Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri burada

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim 1923'te Çankaya Köşkü'nde "Efendiler! Yarın 'i ilan edeceğiz" demiş ve günü de TBMM'de Cumhuriyet ilan edilmiştir. O günden bu yana da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, tüm Türkiye’de büyük bir coşku ile kutlanıyor. Mustafa Atatürk’ün öncülüğünde kurulan Cumhuriyet’in 96. yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler de yapılacak. Bu önemli ve anlamlı gün öncesi ve sözleri birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği sözler sosyal medya üzerinden paylaşım rekoru kırıyor. Resimli, kısa ve uzun 29 Ekim ve sözleri burada! İşte 29 Ekim kutlama mesajı ve sözleri!

Giriş Tarihi: 28.10.2019 16:12 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 16:13
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri! Resimli 29 Ekim Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri burada

Mustafa Kemal Atatürk'ün ile ilgili söylediği sözler bu yılda paylaşım rekoru kırmaya başladı. "Efendiler! Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz" sözü ise bunların başında yer alıyor. Cumhuriyet Bayramı'na sayılı saatler kala tüm yurtta son hazırlıklar tamamlandı. Cumhuriyet Bayramı'nın anlamı ve önemi şarkılar, şiirler ve çeşitli etkinlikler yapılarak belirtilecek. 29 Ekim 2019 Cumhuriyet Bayramı ile ilgili mesajları ve sözleri birçok seçenek ile buradan bulabilirsiniz. Kısa, Uzun ve Resimli için ayrıntıları inceleyiniz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

29 Ekim Cumhuriyet'in kuruluşunun 96. yılına sayılı saatler kala sosyal medyada da birçok paylaşım yapılmaya başladı. Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili söylediği sözler ve 29 Ekim mesajları sizler için derledik.

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri ve 29 Ekim mesajları;

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri! Resimli 29 Ekim Atatürk’ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri burada
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