ASELSAN sağlıkta bir ilke imza attı

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ASELSANAraştırma Merkezi'nde geliştirilen Manyetik Parçacık Görüntüleme (MPG) Prototip Sistemi ile ilk görüntü alındı. ASELSAN Araştırma Merkezi'nde dünyanın ilk kenarları açık, çizgisel tarama yapan MPG Prototip Sistemi geliştirildi. Geliştirilen sistem için ABD'de patent tescil kararı da alındı. Prototip aşamasında olan sistemde içinde manyetik nanoparçacıklar bulunan sağlıklı bir koroner damarı ve yüzde 50 daralma olan koroner bir damarı temsil eden iki farklı görüntüleme yapıldı. Bu alanda elde edilen bilgi birikimi ve fikri hakların kazanılması ile Türkiye'nin sağlık ve biyosavunma sektöründe gelişmiş teknoloji üretimine ve ihracatına katkı sağlanması hedefleniyor. Çok yeni bir tıbbi görüntüleme yöntemi olan MPG, radyasyon uygulanmaması, yüksek zaman ve uzay çözünürlüğüne sahip olması, alınan işaretin dokudan etkilenmemesi gibi avantajları ile alternatiflerine göre daha az zararlı. Dünyada MPG ile ilgili klinikte kullanılan ticari bir ürün henüz yok.