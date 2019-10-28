Axess’le chip-paralar kaybolmuyor

BUGÜN NELER OLDU

AKBANKkredi kartında yeni bir uygulama başlattı. Axess sahipleri kazandıkları chip-paraları biriktiriyor ve diledikleri zaman istedikleri ne varsa alabiliyor. Kaybolmayan chipparalar ile müşterilerine kazandırmanın yanında biriktirme de sağlanacak. Yeni uygulama ile sektörde büyük bir yeniliğe daha imza attıklarını belirten Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "18 yıldır müşterilerine harcarken kazandıran Axess, 5 milyonu aşkın kullanıcısıyla Türkiye'de her 10 işlemden 1'inde tercih ediliyor. Yıl boyunca kampanyalarımızı takip eden Axess sahiplerine milyonlarca lira chippara kazandırıyoruz. Kampanyalardan kazanılan chip-paralar artık silinmeyecek, Axessliler kazandıkları chip-paraları zaman kısıtı olmaksızın diledikleri gibi biriktirebilecek. Chipparaları biriktirmek için yapılması gereken, Axess Mobil'i takip etmek" dedi.