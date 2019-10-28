İpek demiryolu 275 bin ton yük taşıdı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Ekim 2017'de hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'ndan taşınan yükün iki yılda 275 bin tonu bulduğunu söyledi. Hattın, Avrupa ile Orta Asya, Çin ve Ortadoğu aksını en ekonomik, en güvenli ve en elverişli rota haline getirdiğini belirten Turhan, TCDD ve Kazakistan KTZ arasında imzalanan konteyner acentelik sözleşmesiyle BTK hattı üzerinden Kazakistan'a ihracat taşımalarının artırılmasının amaçlandığını dile getirdi. Söz konusu hat üzerinden başlatılan demiryolu taşımalarıyla Rusya'dan yeni bir Kuzey-Güney koridoru oluşturulduğunu ifade eden Turhan, "Bu koridordan İskenderun varışlı düzenli çelik rulo saç taşımalarına başlanıldı. Türkiye, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan BTK Demiryolu Güzergahında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ile hat üzerinden Rusya ile demiryoluyla kısa vadede 1 milyon ton, orta vadede ise 3 ila 5 milyon ton kömür, tahıl ve metal taşıması hedefleniyor" dedi.Elektronik aksam taşıyan ve 42 vagondan oluşan ilk Çin-Avrupa treninin Demir İpek Yolu üzerinden yola çıktığını belirten Turhan, "Trende, iki ilk aynı anda yaşanacak. Birincisi Çin'den Avrupa'ya orta koridor Demir İpek Yolu üzerinden yapılan ilk tren olması, ikincisi ise Marmaray boğaz tüp geçitten geçecek ilk uluslararası yük treni olmasıdır" ifadelerini kullandı.