Katılım sigortacılığı büyümesini sürdürüyor

BUGÜN NELER OLDU

Özellikle faiz hassasiyeti olan kesimlerin büyük ilgi gösterdiği katılım sigortacılığı, ülkemizde yaygınlaşmaya ve piyasada yer bulmaya devam ediyor. Katılım sigortacılığının sektörün derinleşmesine katkıda bulunduğunu söyleyen Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Katılım sigortacılığı, geniş kitlelerin teveccühü ile yükselişini sürdürüyor. Katılım sigortacılığının 2019'un ilk 8 ayının verilerine göre yılbaşından bu yana yüzde 71.5 oranında büyüme kaydetmesi bu ilgiyi somutlaştırıyor. Katılım Emeklilik olarak faiz hassasiyeti olan insanların başta BES olmak üzere, sigorta ürünlerinden de daha fazla yararlanmasında önemli katkımız olduğunu düşünüyoruz. Bunu katılım sigortacılığının büyüme rakamlarından da anlayabiliyoruz" dedi. Katılım Emeklilik'in ürünleriyle hayatın her alanına hitap ettiğini ve hizmet çeşitliliğiyle ailelerin her bireyini koruyabildiklerini belirten Sincek, "2017 yılından itibaren sigorta sektöründe faizsiz esaslara dayalı kategorinin tanımlanması ile Türkiye'deki büyük potansiyel gözler önüne serildi" şeklinde konuştu.