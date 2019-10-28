Koru Sigorta acenteleri ile bağlarını kuvvetlendiriyor

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Koru Sigorta, acentelerinin performanslarını artırmayı amaçladığı seyahatlerine devam ediyor. Satış kampanyasında hedeflerini tutturan acenteleriyle birlikte gerçekleştirdiği İskoçya seyahatinde açıklamalarda bulunan Koru Sigorta Acenteler ve Pazarlama Direktörü Barış Tabakoğlu, "Seyahatlerde acentelerimiz ile geçirdiğimiz zamanlar şirketimiz için çok kıymetli. Acentelerimiz ile geçirdiğimiz zamanlarda keyifli anılar biriktirmenin dışında önemli bilgiler de alıyoruz. Yaptığımız sohbetler birçok proje ve geliştirilecek alanlar için de geri bildirimler edinmemizi sağlıyor. Yaptığımız seyahatlere katılan acentelerimizin sayısı her geçen gün artıyor ve bu bizi daha da cesaretlendirip geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Şirketimize olan güvenlerini bu seyahatleri kazanarak gösteren acentelerimizin desteği her zamanki gibi bizim en büyük güvencemiz" diye konuştu.