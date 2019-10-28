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Trump: ile bu hafta bir ticaret anlaşma olasılığı var

Başkanı , Devlet Başkanı Xi Jinping'in yolladığı "çok güzel" mektubun ardından, bu ülkeyle bir ticaret anlaşmasının bu hafta yapılması olasılığının olduğunu söyledi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 28.10.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 10:19
Trump: Çin ile bu hafta bir ticaret anlaşma olasılığı var

Çin ile ticaret müzakerelerinin çok iyi gitmekte olduğunu ve Çin'in bir anlaşma yapmayı çok fazla istediğini vurgulayan Trump, Çin ile bir ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını, Çin'in ABD tarım ürünlerinden çok daha fazla alım yapacağını vurguladı.

Çin heyetinin, ticaret görüşmelerinin 11. turu için Washington'a ulaşmasının ardından gazetecilere konuşan Trump, 200 milyar dolarlık Çin malı için gümrük vergileri koyulmasını öngören kararının ardından ticaret görüşmelerinin hız kazandığına dikkat çekti.

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Trump: Çin ile bu hafta bir ticaret anlaşma olasılığı var
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