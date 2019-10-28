Türk Nippon Sigorta hızla büyüyor

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Türk Nippon Sigorta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %34 oranında büyüme kaydetti. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, sigorta sektörünün 2019 yılının Ağustos sonu itibarıyla, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla hayat dışında %20'lik bir büyüme kaydettiğini belirtti. Aynı zamanda Türk Nippon Sigorta'nın da olarak 2019 yılında, 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %34 oranında bir büyüme gösterdiklerini belirtti. 2019 yılının ilk 8 ayı sonunda sigorta sektöründe yazılan brüt primler ele alındığında, 11 bin 792 milyar lira ile en çok prim üretilen branş kara araçları sorumluluk sigortaları oldu, bu branşı 5 bin 864 milyar lira ile kasko sigortası takip etti. Kasko sigortaları, geçen yılın aynı dönemine oranla %20'lik bir büyüme gösterdi. Kasko ve trafik sigortaları dışında, sektörü değerlendirdiğimizde; hayat dışı toplam sigorta prim üretim hacminin %15'ini oluşturan sağlık branşı %33 oranında büyüme kaydetti. Hayat dışı toplam sigorta prim üretiminde %14 oranında bir paya sahip olan yangın ve doğal afetler branşında ise %23'lük bir büyüme görülüyor.Türk Nippon Sigorta'nın, 2019 yılında özellikle bireysel ve orta ölçekli işletmelerin sigorta ürünleri ile sağlık sigortalarına ağırlık verdiklerini dile getiren Pamukçu, 2020 yılında da aynı alanlarda aktif bir oyuncu olacaklarını ve bu branşlardaki ürünlerin satışına ağırlık vereceklerini vurguladı. Pamukçu, ayrıca 2020 yılında sigortalı beklentilerine daha hızlı çözümler getirmeyi ve aynı zamanda da üretimde branş dengesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Pamukçu sözlerine şöyle devam etti; "Özellikle 2019 yılı itibarıyla, tüm sigortalıların kullanımına açık olan Türk Nippon Sigorta mobil uygulamamız ile mobil tarafta sigortalılarımıza kolaylıklar sağlayarak sigorta işlemlerini daha efektif olarak gerçekleştirebilecekleri bir platform hazırladık.