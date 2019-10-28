Turkcell dijital dönüşüme ‘tedarikli’

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Turkcell'in teknolojik geliştirmeleri uluslararası alanda ilgi topluyor. İspanya'nın Barselona şehrinde 20'ncisi düzenlenen ProcureCon Europe Konferansı'nda konuşan Turkcell Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, tedarik zinciri yönetiminde yapay zekâ ve robotik teknoloji kullanımından çarpıcı örnekler verdi.Türk şunları söyledi: "Veri sayesinde malumata ulaşıyoruz. Malumattan bilgi elde ediyoruz. Bilgi de bize bilgelik sağlıyor. Geleneksel şirketler bu piramidi tırmanmak için insan kaynağını kullanıyor. Dijital firmalar ise bu piramidin ilk basamaklarını robotik ve yapay zekâ destekli teknolojilere bıraktı. Bu dijital firmalar için güzel bir haber ama geleneksel firmalar için hiç güzel bir haber değil. Bu zor pazarda rekabet edebilmek için tüm tedarik zinciri süreçlerinin dijitalleşmesi gerekiyor. Bu dönüşüme ayak uyduramayan şirketler hayatta kalamayacak, bu yüzden biz bu dönüşüme liderlik ediyoruz."