VHV Reasürans’tan sektörü bir araya getiren gece

BUGÜN NELER OLDU

Sigorta sektörü VHV Reasürans'ın gelenekselleşen gecesinde buluştu. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen, keyifli ve renkli anlara sahne olan gece bundan önceki dört buluşmada olduğu gibi Four Seasons Bosphorus'ta düzenlendi. VHV Reasürans Genel Müdürü Maximilian Stahl, Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Voigt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dietrich Werner ile Finans Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gülen Özaktürk ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ağacık'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye 600'den fazla sektör yöneticisinin yanında Almanya'dan davetli 50'den fazla inşaat birliklerinin temsilcileri de katıldı. Davetin açılışında konuşan Stahl, gelenekselleşen buluşmaya katılan tüm konukları boğazın eşsiz manzarası altında ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirtti.