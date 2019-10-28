Yaylada, köyde ruhsatsız yapıya geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

Çevreve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Köylerimizde, yaylalarımızda, doğal sit alanlarımızda kaçak yapılaşmayla mücadele etmek adına buralarda yapılacak yapıların da mühendislik hizmeti alması münasebetiyle valilik kanalıyla ruhsatlandırıyoruz. Ruhsatı, proje onayı olmayan yapıların köylerde, yerleşim alanları dışında yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi. Kurum, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Uluslararası İnşaat Çalıştayı'nın" açılışında, TBMM'de inşaat yapı ve müteahhitlik sektörünü yakından ilgilendiren imar ve kaçak yapılaşmayla mücadele için birçok yeni düzenleme üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Kaçak yapılaşmanın önüne geçme konusunda yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, "Meclisin yapacağı düzenlemeyle planlamada şeffaflığı sağlamak amacıyla elektronik işlem numarasına geçeceğiz. Bu numarayla artık tek çatı altında tüm imar planlarımız aynı genel müdürlük çatısı altında dijital olarak görülecek. Şehirlerimizdeki o imar planlarını adaletli bir şekilde yapacak yine o çerçeve de dijital olarak askıya çıkaracak bir süreci yapmak istiyoruz" diye konuştu. Kaçak yapı konusunda asla taviz verilmeyeceğini ifade eden Kurum, bakanlık görevlilerinin havadan ve karadan kaçak yapıları denetlemeye devam edeceğini dile getirdi.Murat Kurum, Türkiye'nin, inşaat sektöründe, Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük ülkesi konumunda olduğunu belirterek, "Bugün Türk inşaat şirketlerinin Şili'den Rusya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde, yüzlerce büyük projede imzası var" dedi.