1 yılda 40 milyon yolcu

Cumhuriyetin 95'inci yılında açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, bir yılını geride bıraktı. Birinci yaşını "95 artı 1. yaş" sloganıyla kutlayan havalimanı, 40 milyonun üzerinde yolcuya ev sahipliği yaptı.



2023 VİZYONUNUN SEMBOLÜ

İstanbul'u dünyanın en önemli yolcu transfer merkezlerinden biri yapacak ve gelecekteki yolcu artışına cevap verebilmek için düşünülen İstanbul Havalimanı'nın hayata geçirilme süreci 2011 yılında 'Vizyon 2023' hedeflerinin açıklanmasıyla birlikte başladı. Türkiye'nin 2023 vizyonunun en önemli kilometre taşlarından biri olan havalimanın yapımı için ise 3 Mayıs 2013'te yapılan ihalenin ardından hazırlıklar başladı.

İstanbul Havalimanı rekor kırdı

HAVALİMANI DEĞİL ZAFER ANITI

Havalimanın inşa edilmesi ve 25 yıl süreyle işletilmesi ihalesini İGA yatırımcılarının oluşturduğu Kalyon-Cengiz-Mapa-Limak-Kolin Ortak Girişim Grubu 22.1 milyar euro+KDV'lik teklifi ile kazandı. 7 Haziran 2014'te temel atma töreni dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan katılımı ile gerçekleştirildi. Erdoğan bu tarihi günde yaptığı konuşmasında, "Bugün biz sadece bir havalimanı değil aslında Zafer Anıtı inşaa ediyoruz" diyerek projenin büyüklüğüne dikkat çekmişti. Proje için İstanbul'un Avrupa yakasının kuzeyinde Yeniköy, Akpınar ve Tayakadın köyleri arasında tahsis edilen 76.5 milyon metrekarelik alan, dünyada bir havalimanı yapılanması için rezerve edilmiş en büyük alandı.



İLK ETAP 42 AYDA TAMAMLANDI

Toplam 4 etaptan oluşan projenin ilk etabının birinci kısmı ise yer tesliminin yapıldığı 1 Mayıs 2015'ten itibaren 42 ay gibi rekor bir sürede bitirilerek, Cumhuriyet'in 95'inci yılında 29 Ekim 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı. 31 Ekim 2018'de İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleştirilen ilk seferin ardından geçen 1 yılık sürede ise 252 bin 795 uçuşla, 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi.







ÜÇ PİSTE EŞ ZAMANLI İNİŞ

Büyük göç olarak adlandırılan taşınma sonrası 6 Nisan'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda uçakların aynı anda iniş ve kalkış yapmalarına olanak sağlayan 2 bağımsız pist ile hava trafiğinde daha hızlı bir akış sağlandı. Önümüzdeki yaz tamamlanması planlanan üçüncü bağımsız pistin de hizmete alınması ile uçakların taksi süreleri yüzde 50 azalacak. Böylece dünyada ABD dışında hiçbir ülkede uygulanmayan 'üç piste eş zamanlı iniş' uygulaması hayata geçirilecek. Havalimanının saatlik uçak iniş-kalkış kapasitesi 80'den 120'ye çıkarılacak.



DÜNYAYA AÇILAN KAPI OLDU

Tüm fazları tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Havalimanı yerli markaların da dünyaya açılan kapısı haline geldi. Birçok marka ilk defa havalimanı mağazacılığını İstanbul Havalimanı ile deneyimlerken birçoğu da özel konseptleriyle yolcuların karşısına çıktı. 40'ın üzerinde yerli markanın mağazasının bulunduğu havalimanı yapan ve 25 yıllığına işletmeciliğin yapacak olan İGA, hizmetlerin 7/24 kesintisiz ve eksiksiz şekilde yürütülebilmesi için 1000'in üzerinde çalışanıyla hizmet veriyor. 65 yaş ve üzeri yolcular, hamile kadınlar ve çocuklu aileler ücretsiz olarak 'Buggy' olarak adlandırılan özel araçlarla uçak kapılarına rahatça ulaşabiliyor.



AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2018'de ilk etabının birinci fazı açılan İstanbul Havalimanı'nda, 31 Ekim 2018'de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi. Turhan, havalimanının birinci etabında 3'üncü kuzey-güney pistinin yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, "3'üncü kuzey-güney pistinin gelecek yılın haziran ayında bitirilmesini planlıyoruz. 3'üncü pistle koordineli olarak Bölgesel Hava Trafik Kontrol Merkezi, Hava Trafik Kontrol Kulesi ve ARFF Binası inşaatları da tamamlanacak" dedi. Turhan, tam kapasite kullanılmaya başlanmasıyla Avrupa'nın en büyük havalimanının İstanbul'da hizmete girmiş olacağını belirtti.