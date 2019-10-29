Borsa İstanbul’a üç yeni endeks geliyor

BUGÜN NELER OLDU

BORSA İstanbul, yeni pazar yapılanmasıyla uyum sağlamak için BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nda değişiklik yaptı. 2 Ekim'de açıklanan ve 4 Kasım'da yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeye göre, BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerine dahil olacak şirketler Yıldız Pazar'dan seçilecek. Borsa İstanbul'da 4 Kasım'dan itibaren, yeni pazar yapısı ve endeks düzenlemeleriyle birlikte borsada 3 yeni endeksin hesaplanmasına başlanacak. Yıldız Pazar Grup 1'de yer alan paylardan BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endeksleri oluşturulacak. Bunun yanı sıra Gelişen İşletmeler Pazarı'nda yer alan paylardan da BIST GİP endeksi hesaplanacak.