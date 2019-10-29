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faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? ayı olacak mı?

Ekonomi piyasaları, faiz toplantısı için geri sayıma başladı. Amerikan Birleşik Devletleri Merkez Bankası tarafından gerçekleştirilen toplantılar, dolar döviz kurunu da yakından etkiliyor. Merkez Bankası ayı toplantısında aldığı kararları kamuoyuna duyuracak. Fed'in Eylül ayında olduğu gibi Ekim ayında da faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. Piyasa genelinde bu indirimin 25 baz puan olması öngörülüyor. Peki ne zaman, saat kaçta? 2019 Ekim ayı olacak mı?

Giriş Tarihi: 29.10.2019 14:24
FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 Ekim ayı FED faiz indirimi olacak mı?

faiz toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD merkez Bankası'nın (Fed) internet sitesinde yayınlanan programa göre, ayı faiz toplantısı tarihi ve saati belli oldu. Özellikle dolar kurunu etkileyecek olan kararda yatırım yapmak isteyen kişilerin yanı sıra bekleyen vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar gözlerini Merkez bankasının faiz kararı sonrası Fed'in toplantısına çevirdi. Peki ne zaman, saat kaçta? 2019 Ekim ayı FED faiz indirimi yapacak mı?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen FED faiz toplantısı için geri sayım sürerken, Amerikan Merkez Bankası Fed, Ekim 2019 PPK toplantısı tarihini ve saatini belirledi. Haberimizde FED faiz toplantısı hakkında detaylara erişebilirsiniz.

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FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 Ekim ayı FED faiz indirimi olacak mı?
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