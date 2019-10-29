Havada büyük sıfır atık başarısı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen 'Sıfır Atık'ı gökyüzüne de kazıdı. Bulutlar üzerinde, gıdadan, teknolojiye, enerjiden tekstile kadar hemen her alanda sıfır atık rekoru kırıldı. Bulutlar üzerinde uyguladığı projelerle sıfır atığın kurumsal anlamda lideri olan Türk Hava Yolları (THY), havada plastik konusunu tarihe gömdü. Kulaklık ve battaniyelerin ambalajları plastik yerine nişasta bazlı biyoplastik ile üretilmeye başlandı. Bir yılda biyo-ambalajlar sayesinde 260 ton plastik kullanımının önüne geçildi. THY 23 bin ağacın kesilmesinin önüne geçti.