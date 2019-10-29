Sabancı: Cumhuriyet herkesin ortak paydası

BUGÜN NELER OLDU

Sabancı Holding'in 29 Ekim için hazırladığı reklam filminde, "Cumhuriyetle birdir tüm kalpler" sloganı ile birlikteliğin önemine vurgu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, "Yıllardır 'Birlikten Cumhuriyet Doğar' diyerek sürdürdüğümüz 29 Ekim kutlamalarının temelinde, bizi biz yapan değerlerimiz var. Cumhuriyet, tüm farklılıklarımıza rağmen ayrıntıların, zenginliklerin ve hepimizin ortak paydasıdır. Cumhuriyet herkesin ortak paydasıdır. Biz, Sabancı olarak, Ata'mızın 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözünden aldığımız güçle çalışıyoruz" dedi.