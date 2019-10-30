Anadolu Sigorta’ya dijital dışı kanallar ödülü

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Anadolu Sigorta, IDC Finans Zirvesi 2019'da Görüntülü Ekspertiz Uygulaması ile Dijital Dışı Kanallar kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü. 22 Ekim'de Sabancı Center'da gerçekleşen ödül töreninde şirket adına ödülü Anadolu Sigorta CIO'su Mehmet Abacı aldı.Görüntülü Ekspertiz Uygulamasıyla hasar dosyaları için atanan eksperler, bu hizmetten faydalanmayı kabul eden sigortalılar için randevu kayıtları oluşturarak, uygulama üzerinden gerçekleştirilen görüntülü görüşme ile hasar tespitini hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyor.Ürün hakkında bilgi veren Anadolu Sigorta CIO'su Mehmet Abacı, "Görüntülü Ekspertiz Uygulaması sayesinde eksperlerimiz; uygulama üzerinden riziko adresi ile ekspertiz adresinin konumlarını karşılaştırabiliyor, dijital harita imkânlarını kullanarak ekspertiz adresinin bulunduğu lokasyon etrafında gezinebiliyor. Bununla birlikte, sohbet özelliği sayesinde sigortalı ile irtibat kurarak dosya transferi gerçekleştirebiliyor, görüntülü görüşme anında hasar yerinin fotoğraflarını çekebiliyor ve uygulama üzerinden ekspertize dair notlar alabiliyor. Uygulama, eksperlerin hasar yerine gitmesine gerek kalmadan zaman ve yoldan tasarruf sağlayarak hızlı bir şekilde eksper raporu yazmasına, hasar ödemelerinin kısa sürede gerçekleştirilerek hasar dosyalarının sonuçlanmasına olanak tanıyor"şeklinde konuştu.