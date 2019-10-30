Bakan Yardımcısı Sayan'dan "UYARSİS" açıklaması

Sayan, BTK Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Kablosuz Ağların Geleceği ve 5G" etkinliğindeki konuşmasında, afet ve acil durumlara yönelik ulusal erken uyarı sistemininin test mesajını anlamlı bir günde atmayı uygun gördüklerini söyledi.

"UYARSİS BTK test mesajımızla Cumhuriyetimizin 96. yılını vatandaşlarla kutlayalım istedik." diyen Sayan, ulusal uyarı sistemiyle operatörlerin SMS gönderim kapasitelerinin artırılarak ülke genelinde tüm mobil kullanıcılara kısa bir süre içerisinde SMS gönderiminin yapılabileceği altyapının oluşturulduğuna dikkati çekti.

Sayan, şunları kaydetti:

"Uyarı sistemini sadece ülke genelinde değil, anlık olarak bir bölgede, bir ilde veya ilçede bulunan kişilere de afet veya acil durum uyarı mesajlarının gönderimine imkan tanıyacak şekilde tasarladık. Bu sayede afet veya acil durumun gerçekleştiği coğrafi alan içindeki kişilerin erken uyarı mesajlarını alabilmesi mümkün hale geldi."

SEÇİLEN COĞRAFİ BÖLGEYE ERKEN UYARI MESAJI GÖNDERİLECEK

Uyarı sistemini kısa süre içerinde afet, acil durum ve güvenlikten sorumlu kurumların kullanımına açmayı planladıklarını ifade eden Sayan, şöyle devam etti:

"Uyarı sisteminin ikinci aşama çalışmalarını, ABD'de kasırga ve Japonya'da depreme yönelik uyarılar için kullanılan hücresel yayın (cell broadcast) yoluyla uyarı mesajlarının gönderimini sağlayan CMAS (Ticari Mobil Uyarı Sistemi-Commercial Mobile Alert System) sistemiyle devreye almayı hedefliyoruz. Bunun testlerini de yaptık. Uyarı sisteminin ikinci aşamasında mobil operatörlerin altyapısına yük oluşturmaksızın, saniyeler içinde, seçilen coğrafi bölgeye erken uyarı mesajı gönderimini sağlayan bir yapıyı oluşturuyoruz."