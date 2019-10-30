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Bakanlık çevreyi kirletene göz açtırmadı

EVRİN GÜVENDİK Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Bakanlık çevreyi kirletene göz açtırmadı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevreyi kirleten firmalara göz açtırmadı. Son iki yılda bakanlık yaklaşık 90 bin denetim gerçekleştirirken bu denetimler sonucunda 436 faaliyeti durdurma cezası verdi. Denetimler sonucu firmalara kesilen para cezası ise yaklaşık 200 milyon lira oldu. 2018 yılında 50 bin 456 denetim gerçekleştirilirken bu denetimler sonucunda 109 milyon 32 bin 293 lira, 2019 yılının ilk 9 ayında ise 32 bin 599 denetim ve 99 milyon 776 bin lira para cezası uygulandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum son iki yılda çevreyi kirleten firmalara uygulanan müeyyideler konusunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında 2018-2019 yıllarında gerçekleştirilen denetim sayıları ve uygulanan idari yaptırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Kurum halihazırda 34 il müdürlüğünün risk değerlendirme yöntemini kullanarak hazırladığı planlarını esas alarak denetimlerini gerçekleştirdiğini bildirdi.
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Bakanlık çevreyi kirletene göz açtırmadı
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