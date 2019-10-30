Ekonomiye güven 15 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre 14,7 puan artarak son 15 ayın zirvesi olan 89,8'i gördü.

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, geçen yıl başında 105,2 seviyesinde bulunuyordu. Endeks, Türkiye ekonomisine yönelik kur atakları, jeopolitik riskler ve diplomatik gelişmelerin etkisiyle geçen yıl 75,2'ye kadar geriledi.

Hükümetin ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler ve uyguladığı politikaların etkisiyle ekonomide dengelenme süreci başladı.

Faizlerdeki düşüş, enflasyonun uzun bir aranın ardından tekrar tek haneye gerilemesi ve azalan jeopolitik riskler Türk lirası varlıklara güveni artırırken bu durum ekonomik güven endeksine de yansıdı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, ekonomik güven endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla 3,8, geçen yılın aynı ayına kıyasla 14,7 puan yükselerek son 15 ayın zirvesi olan 89,8'i gördü.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ DE ZİRVEDE

Ekonomideki toparlanma reel kesim güven endeksinde de kendisini gösterdi. Reel kesim güven endeksi ekimde bir önceki aya göre 2,1 puanlık artışla 100,9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de ekimde bir önceki aya göre 4,5 puan artarak 104,2 ile 17 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Hem tüketici hem de üretici tarafında geleceğe yönelik pozitif bekleyiş artarken ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endekslerde de artışlar yaşandı.

Gelecek 3 ayda üretim hacmini gösteren endeks değeri, ekimde 118,8 ile 20 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

İstihdamın ve ihracat siparişlerinin gelecek 3 ayda artacağına yönelik beklentilerde de iyileşmeler görüldü.

Öte yandan kamu bankaları öncülüğünde gerileyen konut kredi faizlerinin inşaat sektöründeki etkisi de inşaat sektörü güven endeksine yansıdı. Endeks, ekimde 65,1 ile Eylül 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

"OTOMOTİV VE BEYAZ EŞYA SEKTÖRLERİNDE GÜÇLENMELER GÖREBİLİRİZ"

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, AA muhabirine, ekonomik güven endeksinin ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5 artarak 89,8 seviyesinde gerçekleştiğini anımsattı.

Bu rakamın Temmuz 2018'den bu yana en yüksek seviye olduğunu belirten Turşucu, geçen yıldan gelen baz etkilerinin hissedildiği ayların da geride bırakıldığını söyledi.

Turşucu, güven endeksini oluşturan 5 alt grupta artışlar olduğuna dikkati çekerek, "Bunların içinde en sert yükselen yüzde 8,3 ile inşaat güven endeksi oldu. Aslında inşaat güven endeksi son 5 aydır yükseliş eğiliminde. Faizlerdeki gerileme inşaat grubunda hızlanmaya neden olmuş görünüyor." dedi.

Perakende ve hizmet sektörlerinde son 3 aydır aralıksız yükselişler görüldüğünü vurgulayan Turşucu, perakende grubundaki artışı borsadaki perakende şirketleri bilançosunda da görmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Turşucu, tüketici güven endeksinde dalgalı seyirlerin halen sürdüğüne işaret ederek, "Tüketici grubunda da yükseliş serilerinin başlaması durumunda otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde güçlenmeler görebiliriz. Diğer yandan harcamaların artmaya başladığının da işaretçisi tüketici güveni olacak ancak büyüme konusunda genel verinin pozitif sinyaller verdiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

"FAİZ İNDİRİMLERİ EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNE KATKI SAĞLADI"

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol da ekonomik güven endeksindeki artışa reel kesim güven endeksinin 104,2, hizmet sektörü güven endeksinin 90,7, perakende ticaret sektörü güven endeksinin 102,3 ve inşaat sektörü güven endeksinin 65,1 değerine yükselerek katkı sağladığını bildirdi.

Demirkol, şunları kaydetti:

"Özellikle, Merkez Bankasının politika faizinde, 25 Temmuz'da 425 baz puan faiz indirimiyle başlayan sürecin 12 Eylül'de 325 baz puan faiz indirimiyle devam etmesi, tüketici güven endeksinin yüzde 4,5 artmasına katkı sağladığı ve bu katkının imalat sanayi, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörüne olumlu yansıdığı görülmektedir. Merkez Bankasının, 24 Ekim'de 250 baz puan faiz indirimine devam etmesi ve 25 Temmuz'dan bu yana, toplamda bin baz puan faiz indiriminin olumlu etkisinin kasım ayı ekonomik güven endeksinde de artış olarak katkı sağlayacağını not olarak belirtmek gerekir."