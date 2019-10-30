Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek istiyoruz

Smart Future World Expo, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Etkinliğin açılışına video konferans ile bağlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yoğun programından dolayı zirveye katılamadığını fakat zirvenin sektör adına çok önemli içeriklere ev sahipliği yapacağını bildirdi.

İnsanlığın var olduğu günden bu yana inovasyonun, hayatta kalmak ve yaşam kalitesini artırmak adına insanoğlunun en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Tarımdan endüstriye, bilgiden teknolojiye kadar inovasyon her alanda daha iyi yaşam şartları sağladı. İlk çağlardan günümüze kadar her ihtiyacın daha modern, daha pratik, daha çağcıl yöntemlerle karşılamaya isteği bitmek bilmeyen bir yenilik yolculuğunu da beraberinde getirdi. Bireyler, vakıflar, dernekler, iş dünyası ve hatta siyasetin kendisi bile inovasyonu hem takip etti hem de gelişmesi için önemli girişimlerde bulundu. Bilginin akılla buluştuğu ve teknolojiye dönüştüğü bir dönemde, inovasyonla birlikte artık zaman ve mekanların fiziken kırıldığı bir dönemi yaşıyoruz."

"YERLİLİK ORANINI HER ALANDA EN ÜST DÜZEYE ÇIKARMALIYIZ"

Bakan Dönmez, bir garajın içerisinde icat edilen, milyonların kullandığı sosyal medya platformlarının, dünyanın bir ucundaki bilginin yayılma hızının ve yerel ve genel seçimlerin online platformlarda yapılmasının, günümüzdeki inovasyon anlayışının bir yansıması olduğunu söyledi.

"Artık daha güçlünün ya da daha çok üretenin değil daha smart olanın ayakta kalacağı bir dünya düzenine doğru ilerliyoruz." diyen Dönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bildiğiniz gibi çok dinamik ve değişken bir dünyada yaşıyoruz. Bilgiye erişimin kolaylaştığı, enformasyonun hızla yayıldığı günümüz dünyasında inovasyon, öğrenim ve gelişim fırsatlarını da kolay, ucuz ve hızlı kıldı. Sanayinin, üretimin ve Ar-Ge'nin omurgasını oluşturan KOBİ'ler ise inovasyonun yani bir başka değişle 'akıllı ve teknolojik geleceğin' tam merkezine yerleşti. Yenilikçi düşünmenin, nitelikli insan gücünün ve üretimin ilk basamağı KOBİ'ler dünyada olduğu gibi ülkemizin ekonomisine de destek vermeye devam etti.

Son 16 yılda hükümet olarak KOBİ'lere ve Ar-Ge'ye verdiğimiz desteklerle değirmenler baraja, rüzgâr gülleri yenilenebilir enerjiye, uçurtmalar ise insansız hava araçlarına dönüştü. Böylelikle ülkemiz tükettiğinden fazlasını üreten, katma değerli teknoloji geliştirebilen konumuna doğru kararlı bir yürüyüşü başlatmış oldu. Tasarım, üretim ve markalaşmada yerlilik oranını her alanda en üst düzeye çıkarmalıyız. İşte bu noktada KOBİ'ler sahada, akademisyenler üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde, siyasetçiler de masada insanoğlunun başlattığı bu mücadeleyi bir üst noktaya taşımak için mücadele etmeli."

Bakanlık olarak girişimcilerin başlattığı, geliştirdiği ve sonlandırdığı projeleri dinlemeye ve desteklemeye devam ettiklerini aktaran Dönmez, enerji teknolojilerinde yerli üretimi desteklemek için şartnamelere muhakkak belli oranlarda yurt içi üretim maddesini eklediklerini anlattı.

Dönmez, "Enerji teknolojilerinde yerli üretim şartı arayarak, üretimi desteklemek, KOBİ'lerimize yeni Ar-Ge ve üretim alanları açmak, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik etmek istiyoruz." dedi.