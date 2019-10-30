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İtalyan , Fransız ile birleşmek için görüşüyor

İtalyan Chrysler Automobiles (), ve markalarının bağlı bulunduğu Fransız Grubu ile muhtemel bir ticari birleşme konusunda görüşmeler yapıldığını bildirdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 30.10.2019 17:21
İtalyan Fiat, Fransız PSA ile birleşmek için görüşüyor

FCA'dan yapılan açıklamada, PSA Grubu ile dünyanın en büyük mobility (hareketlilik) gruplarından birini oluşturma hedefiyle görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

FCA böylece konuyla ilişkin uluslararası basında çıkan haberleri teyit etmiş oldu.

Fiat Chrysler'in ABD'de işlem gören hisseleri dün haberden sonra yaklaşık yüzde 8 değer kazanmıştı.

FCA'ın PSA Grubuyla birleşme görüşmelerinin, İtalyan şirketin bu yıl Fransız Renault ile birleşme konusunda yaptığı görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra gelmesi dikkati çekti.

Birleşmeye yönelik görüşmelerin anlaşmayla sonuçlanması halinde oluşacak 50 milyar dolarlık yeni şirketin, dünyanın en büyük otomotiv şirketi olacağı belirtiliyor.

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İtalyan Fiat, Fransız PSA ile birleşmek için görüşüyor
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