Kenevir ekim alanı 5 kat arttı

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen kenevir üretimi, ülke genelinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarla artıyor. Geçen yıl 200 dekar olan lif, tohum ve sapa amaçlı kenevir ekim alanı, bu yıl 5 kat artış göstererek bin dekara ulaştı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ayşe Ayşin Işıkgece "127 dönüm arazide 27 çiftçimize sözleşmeli olarak tohum ürettirdik. Amacımız dünya standartlarındaki yerel tohumumuzun sayısını artırarak tescilletmek" dedi. Işıkgece, Türkiye'de çok değerli yerli kenevir tohumu olduğunu belirterek, üretimi yerel tohumla yapmak istediklerini söyledi.