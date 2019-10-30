Koç Holding dünyanın en iyi işverenleri listesinde 35'inci

Koç Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan topluluğu olan Koç Holding, dünyanın önde gelen dergilerinden Forbes'in yayımladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde büyük bir sıçrama yaptı.

Liste, dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketlerini iki aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda belirledi. Öncelikle çalışanların kendi işverenlerini bir yakınlarına ya da aile üyelerine tavsiye edip etmeyecekleri boyutuyla değerlendirdiği araştırmanın ikinci bölümü sektörlerindeki diğer şirketlere yönelik algıyı ölçtü.

Araştırmaya katılanlardan "Kendi sektöründe çekici bir işverendir" ve "Etkili-iyi yönetilen bir şirkettir" sorusunu değerlendirmeleri istendi. Son aşamada ise tüm şirketlerin skorları Forbes Global 2000 listesindeki en yüksek skora sahip ilk 500 işvereni belirledi.

Bu yıl 1,4 milyon yanıtın değerlendirildiği araştırmanın sonucunda Koç Holding sıralamada 59 basamak birden yükseldi.