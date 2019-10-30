Minibüs şoförlüğü bırakıp ilçenin ilk otelini yaptı

Ömer KOÇ/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 22 yıl minibüs şoförlüğü yapan Mehmet Cinkara, şoförlüğü bırakıp hibe desteği alarak ilçenin ilk otelini yaptı. Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumu'ndan (TKDK) destek alan Cinkara, 2 milyon lira harcayarak yaptığı otelde 15 kişiye de istihdam sağlıyor. Cinkara, otelin doluluk oranının çok iyi olduğunu söyledi.

Andırın- Kahramanmaraş arasında 22 yıl minibüsü ile yolcu taşıyan 9 çocuk babası Mehmet Cinkara, Arıklar Mahallesi'nin Haştırın Mevkii'nde bir alabalık çiftliği kurulunca kendisi de bölgede balık lokantası açtı. Taşıdığı yolculardan, 'Andırın'da otel olmadığı için Kahramanmaraş'a gidip geliyoruz' şikayetlerini dinleyen Cinkara, yıllarca ilçeye otel yapmanın hayalini kurdu.

YEMEĞE GELENLER HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bir gün Mehmet Cinkara'nın dere kenarındaki küçük lokantasına gelen TKDK görevlileri kendisiyle sohbet ederken kurumun verdiği hibe desteklerinden bahsetti. Bunun üzerine hayalini gerçekleştirmek için yola çıkan Mehmet Cinkara, 1 milyon 200 bin lira maliyetle 3 yıldızlı bir otel projesi hazırladı. Projeyi onaylayan TKDK'dan 600 bin lira hibe alan Cinkara, 24 odalı 3 yıldızlı otelini 2016'nın şubat ayında hizmete açtı.

"İLÇENİN İLK OTELİNİ YAPTIK"

Otelinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetiminde olduğunu ve 15 kişiyi istihdam ettiğini belirten Mehmet Cinkara her şeyin, TKDK personellerinin yemeğe gelmesiyle başladığını söyledi. 15 kişiyi istihdam ettiğini ifade eden Cinkara, otelin hikayesini şöyle anlattı: "TKDK'dan yaklaşık 20 kişi buraya yemeğe geldiler. 'Biz yemeğini beğendik, burayı da beğendik. Bir projen varsa destek verelim' dediler. Ben de Andırın'da otel olmadığı için altı kahvaltı salonu lokanta olan bir otel düşündüğümü söyledim. Onlar da destek verebileceklerini söylediler. Hemen projemizi hazırladık. Projemiz onaylandıktan sonra kolları sıvadık ve otelimizi yaptık. Andırın için büyük bir nimet, hizmet oldu. Burayı açtıktan sonra otel bir anda doldu. 13 Şubat 2016'da açmıştım. Bir hafta-10 gün oda soranlara 'Yok' dedik gelenlere ve yaza kadar da dolu geçti. Adamlar 'Biz sana dua ediyoruz. Andırın'da otel olmadığı için çok perişandık' dedi. Proje bedeli 1 milyon 200 bin liraydı ve bunun 600 bin lirasını TKDK'dan hibe aldık ama otelin bize maliyeti 2 milyon lirayı buldu. Ama Andırın'ın başka oteli olmadığı için Andırın'ın ilk otelini biz yapmış olduk."

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