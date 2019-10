Sigorta esnek modele hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Yaşam tarzları ve tüketim alışkanlıklarıyla her sektörü değiştiren Y Kuşağı'nın çalışma şeklini tanımlayan 'esnek ekonomi', geleneksel sigortacılığı da temellerinden sarsıyor. KPMG Türkiye'den Kerem Vardar, yarı zamanlı ya da serbest zamanlı çalışmayı tercih eden Y Kuşağı'nın sigorta sektörü için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Günümüzde dijital yıkım çağının bir ürünü olarak görülen 'esnek ekonomi' (gig economy) kavramı, son 10 yılda mevcut iş gücünü etkileyen en büyük trendlerin başında geliyor.Kısa süreli işlerle serbest zamanlı ve yarı zamanlı çalışan kişileri tanımlayan 'esnek ekonomi' kavramı, geleneksel ekonomiyi ve onları işe alan firmaların iş yapış şekillerini değiştiriyor. ABD'de yapılan araştırmalar, iş gücünün yüzde 35'inden fazlasının esnek ekonomi çalışanı olduğunu gösteriyor.Bu oranın 2020'de yüzde 43'ü bulacağı öngörülüyor. Avrupa'da ikincil geçim kaynağı olarak esnek ekonominin büyüklüğü her geçen gün artıyor. Avrupa'da esnek ekonominin yükselişte olduğu ülkeler Avusturya ve İtalya olarak kayıtlara geçerken, Çin, Hindistan, Endonezya ve Brezilya gibi esnek ekonominin yakın gelecekte birincil geçim kaynağı haline dönüşeceği düşünülüyor.KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Kerem Vardar, esnek ekonomi çalışanlarının tüm hizmetlerde olduğu gibi sigortacılıktan da ilk beklentilerinin hızlı çözüm üretme olduğunu söyledi. Vardar, "Yeni nesil çalışanlar sigortacılardan esnek ve kısa süreli sigorta paketleri bekliyor. Bunun yanı sıra çalışmadıkları dönemlerde sigorta için ödeme yapmak da istemiyorlar" dedi.Kerem Vardar, bu noktada insurtech start-up'larının esnek ekonomi çalışanlarının taleplerine daha kolay cevap verebildiğinin altını çizdi. Vardar, "Buna karşın büyük sigorta firmaları yeni beklentilere hızlıca adapte olabilirler. Bunun için yeni nesil start-up'larla işbirliğine gitmek hızlı bir çözüm seçeneği" diye konuştu. Vardar, sigortacılığın ardından sonraki büyük adımın, sağlık sigortaları ve emeklilik planlarının esnek ekonomiye göre şekillenmesi olacağını vurguladı. Vardar, "Airbnb ve Uber gibi büyük oyuncularla birlikte sigorta firmaları da daha basit, aylık ödeme planına dayalı, esnek sigorta planlarıyla çalışanlara ulaşmaya başladı bile" ifadelerini kullandı.Özellikle Y Kuşağı'nda 'esnek ekonomi'nin giderek yaygınlaşmasının dört temel nedeni şöyle sıralanıyor:* Geleneksel 9-5 mesaili işlere nazaran esnek iş arayışı* Ana geçim kaynağını desteklemek* İlgi alanlarına yoğunlaşmak* Emeklilik dönemine geçiş süreciEsnek ekonominin kısa zamanda hızla büyümesinde gelişen teknoloji etkili oluyor. Esnek ekonomiye destek veren iki ana dijital platform var:Araç sürmek (Uber), gıda veya ürün teslimatı yapmak (Deliveroo), mobilya kurmak, temizlik yapmak (TaskRabbit) gibi hizmetlerin sunulduğu yerlerİnsanların kiralama ya da satış yaptığı siteler (Airbnb, eBay vs.) Bu platformlar, zamanla müşteriden müşteriye (B2B) tarzı pazarlardan firmadan müşteriye (B2C) veya firmadan firmaya (B2B) tarzı pazarlara dönüşmeye başladı.Esnek ekonomi, kısa süreli iş modeli olduğu için tam zamanlı işlerde olduğu gibi çalışanlara sağlık/yaşam sigortası, işsizlik sigortası, ücretli izin gibi imkânlar sunmuyor. Bu nedenle esnek ekonomi, sigortacılık sektörü için büyük bir fırsat yaratıyor.