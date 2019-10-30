Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Yabancıya konut satışı rekora koşuyor

Yabancıya konut satışı rekora koşuyor

Giriş Tarihi: 30.10.2019
Yabancıya konut satışı rekora koşuyor
Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı. Kentte yabancıya yönelik konut satışının yılsonunda 10 bin adetle rekor kırması bekleniyor.
Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, artışta, Antalya'nın bilinirliğinin artması, vatandaşlık hakkında sınırın 250 bin dolara çekilmesi, Antalya'da faaliyet gösteren gayrimenkul firmalarının yurtdışı tanıtımına ağırlık vermesi ve acentaların konut almak isteyenleri artık bu kente de yönlendirmesi gibi etkenlerin ön plana çıktığını anlattı.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yabancıya konut satışı rekora koşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN