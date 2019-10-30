Yabancıya konut satışı rekora koşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da yılın 9 ayında yabancılara yapılan konut satış sayısı 2018'in aynı dönemine göre yüzde 19'luk artışla 6 bin 257'ye ulaştı. Kentte yabancıya yönelik konut satışının yılsonunda 10 bin adetle rekor kırması bekleniyor.Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, artışta, Antalya'nın bilinirliğinin artması, vatandaşlık hakkında sınırın 250 bin dolara çekilmesi, Antalya'da faaliyet gösteren gayrimenkul firmalarının yurtdışı tanıtımına ağırlık vermesi ve acentaların konut almak isteyenleri artık bu kente de yönlendirmesi gibi etkenlerin ön plana çıktığını anlattı.