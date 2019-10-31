Bahçesinde yetiştirdiği ürünlerle Afrikalıları suya kavuşturdu

Sakarya'da yaşayan 74 yaşındaki Makbule Sütçü, eşinin de desteğiyle evinin bahçesinde yetiştirdiği ürünlerin satışından elde ettiği geliri 13 yıl boyunca biriktirerek Afrika'da su kuyusu açtırdı. Makbule Sütçü: "Kuyunun açıldığını videodan izlettiler. O sırada mutluluktan ağlamaya başladım. Bugünü gördüm diye çok sevindim ve şükrettim"

Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi'nde eşi Halil Sütçü ile yaşayan 74 yaşındaki Sütçü, 13 yıl önce Afrika'da bir su kuyusu açtırmaya karar verdi.

Makbule Sütçü, amacına ulaşmak için evinin bahçesinde yetiştirdiği mısır ile çeşitli sebze ve meyveleri satarak, ayrıca yorgan dikerek kazandığı parayı biriktirdi.

Sütçü, 13 yılda biriktirdiği yaklaşık 30 bin lirayla yaklaşık bin kişinin yaşadığı Orta Afrika ülkesi Çad'ın Massakori şehrinde su kuyusu açtırdı. Su kuyusunun açılma anına ilişkin videoyu izleyen Sütçü, gözyaşlarına hakim olamadı.

- "PARAYI ZORLUKLARLA BİRİKTİRDİM AMA VAZGEÇMEDİM"

Makbule Sütçü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçesinde yetiştirdiği mısır ve çeşitli sebze, meyveleri satarak hayır işleri yapmaya çalıştığını söyledi.

Sattığı ürünlerin parasıyla yardıma muhtaç yetimlere de bakmaya çalıştığını ifade eden Sütçü, "Afrika'da bir su kuyusu açtırmaya karar verdim. 13 yılda yaklaşık 30 bin lira biriktirdim. Allah'a şükür bunu başardım. Parayı zorluklarla biriktirdim, hasta oldum, ameliyat oldum ama vazgeçmedim. Çok hırslıydım ve Allah bana yardım etti." ifadelerini kullandı.

Su kuyusunun açıldığını öğrendiğinde büyük mutluluk yaşadığını anlatan Makbule Sütçü, şöyle devam etti:

"Yetkililer kuyunun açıldığını videodan izletti. O sırada mutluluktan ağlamaya başladım. Bugünü gördüm diye çok sevindim ve şükrettim. Baktım herkes ağlıyor. O kuyudan bir kuş bile su içse yine sevinirim. Bir kuş bile dua etse ne mutlu bize. Eşimle birlikte kazandık ve kuyuyu yaptırdık, ondan da Allah razı olsun. Şimdi de Arakan'a yardım etmek istiyorum nasip olursa. Evlenen delikanlılara damatlık, kızlara gelinlik giydirmek için uğraşıyorum."

- "SUSUZ HAYAT OLMAZ"

Halil Sütçü de evlerinin bahçesinde eşiyle sabahtan akşama kadar çalıştıklarını söyledi.

Kazandıklarını bölüşmek için çalıştıklarını ifade eden Sütçü, "İhtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardımcı olmayı seviyoruz. Buradan biriktirdiğimiz parayla da bir su kuyusu açtırdık, helal olsun. Bizden giden iki katı olarak bize geliyor. Allah'ın izniyle gidenden bereket geliyor. Su kuyusunun açıldığına çok sevindik. Hanım bir hafta ağladı. Susuz hayat olmaz. Sular kesilecek diye uyarı yapılınca tüm kap kacağı suyla dolduruyoruz. Su en büyük ihtiyaç. İleriye doğru vaktimiz, ömrümüz olursa yine yaparız." şeklinde konuştu.