İtalyan Fiat ve Fransız PSA birleşmeyi planlıyor

- Fiat Chrysler Automobiles ve Fransız PSA Grubu, küresel ölçekte her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı yeni bir grubun kurulması için görüşmelere başlandığını duyurdu

BERLİN (AA) - İtalyan Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA Grubu, birleşmek için plan yaptıklarını açıkladı.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, küresel ölçekte her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olacağı yeni bir grubun kurulması için görüşmelere başlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Groupe PSA ve FCA, yeni bir dönem için sürdürülebilir hareketlilikte dünya lideri oluşturmak için güçlerini birleştirmeyi planlıyor" ifadesine yer verildi.

Ortaklıkla, elektrikli ve otonom araçlar araştırma ve geliştirmenin hızlanacağı ve yüksek maliyetlerin paylaşılacağının vurgulandığı açıklamada, birleşme sonrası 8,7 milyon araç satışıyla dünyanın dördüncü büyük otomobil üreticisinin oluşacağıda vurgu yapıldı.

Açıklamada, birleşme sayesinde kaynakların etkili kullanımı ile yıllık 3,7 milyar avroluk bir sinerjinin oluşturacağı belirtilirken toplam gelirin geçen yılın rakamlarına göre yaklaşık 170 milyar avroya ulaşacağına dikkat çekildi.