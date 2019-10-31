Karta düşük komisyon indirim getirir

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası'nın kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankaların işletmelerden aldığı komisyon oranlarıyla ilgili düzenlemesi bugün uygulanmaya başlıyor. Yeni düzenlemeyle bankaların mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarlarının üye işyerlerinin hesaplarına ertesi gün aktarması halinde işletmeye uygulayacağı komisyon oranı yüzde 1.60'ı geçemeyecek.Birleşmiş Markalar Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Kutlu, tavan uygulamasıyla perakendecinin cebinden çıkan para azalacağı için sektörün yatırımlarının da artacağını söyledi. Perakendecinin kârının yüzde 10'unu kredi kartı komisyonu olarak bankalara verdiğini dile getiren Kutlu, "Bugüne kadar yüzde 2-3 arasında komisyon alınıyordu. Oranın 1.60 ile sınırlandırılması paranın neredeyse yüzde 50'sinin esnafın cebinde kalacağı anlamına geliyor. Bu rakamın perakendecinin cebinde kalması ile ciddi bir rakam yatırıma dönecektir" dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Federasyonu Başkanı Bendevi Palandöken ise, tüketicinin 4 alışverişinden 3'ünün kredi kartıyla yapıldığını söyledi. Tavan gelmesiyle esnafın maliyetinin düşeceğini ve bunun fiyatlara pozitif yönde yansıyacağını ifade eden Palandöken, "KOBİ nefes alacak" dedi.