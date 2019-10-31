Sabancı, dijital dönüşüm kampüsünü kurdu

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SABANCI Holding, grup şirketlerinde dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak, teknoloji girişimleri ve üniversite işbirliğini artıracak çalışmalarını Sabancı DX Dijital Kampüsü üzerinden yürütecek. Sabancı DX Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu söyleyen Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "İstanbul'un göbeğindeki en değerli arazimizi, SabancıDx Dijital Kampüs'e dönüştürdük" dedi. SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın ise 3 yıl içinde gelirlerinin yüzde 25'ini yeni nesil teknolojilerden ve yurtdışına ihracattan sağlamayı hedeflediklerini belirterek, yazılım ihracatına odaklanacaklarını vurguladı.