Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 mesajı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle Türkiye'de ilk defa düzenlenen "8. Asian/Australian Rotorcraft Forum (ARF 2019)" Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin gelişimi ve "rotorcraft" programlarına yaklaşımına değinerek, "Türkiye helikopter kullanımında öncü bir ülke konumunda yer alıyor. Her alanda olduğu gibi helikopter ve havacılık alanında da Türkiye olarak önemli proje yatırımları gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımların sonuçlarını görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Demir, konuşmasının ardından HAVELSAN, ROKETSAN ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin de aralarında bulunduğu firmaların stantlarını gezdi. Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demir, konferansın Türkiye'de düzenlenmesinin, ülkenin helikopter sanayisinde, özellikle de dikey uçuş alanındaki iddiasını perçinleyecek bir adım olduğunu söyledi.

Demir, son dönemde Türkiye'nin ortaya koyduğu projelerin dikkat çekici olduğunun bu etkinlikle gösterildiğine işaret ederek, "Etkinlik, bu projelerimizi ortaya koymak, onları sunmak ve geldiğimiz seviyeyi dünyada bu konuyla ilgilenen endüstriden ve akademiden gelen kişilere anlatma fırsatı veriyor. Böylece uzaktan farkında olunmayan ilerlememizi daha da dikkat çekici olarak göstermiş, bu konuda araştırma yapan akademisyenlerin Türkiye'ye ilgisini artırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

F-35'TE İDDİALI ORTAK OLMAYI SÜRDÜRME İSTEĞİ

Demir, Türkiye'nin F-35 programının ortaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu ortaklığımız çerçevesinde yükümlülüklerimizi harfiyen yerine getirmiş bir ülkeyiz. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu yüzden karşı taraftan gelecek adımlar olumlu olursa hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz. Biz zaten hiçbir zaman olumsuz bir duruşta bulunmadık."

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini hatırlatan Demir, Nisan 2020'de sistemin aktif olacağını ve kullanıma hazır hale geleceğini bildirdi.

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Patriot füze sistemiyle ilgili yeni bir teklif beklenip beklenmediğinin sorulması üzerine de gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini söyledi.