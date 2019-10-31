Yatırımcıdan Türk bankalarına güven

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Ekonomi Bankası (TEB), 400 milyon dolar karşılığı yeni sendikasyon kredisini imzaladı. Kredi, ABD, Kanada, AB, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden 22 bankanın katılımıyla sağlandı. Kredinin toplam maliyeti euro ve dolar için sırasıyla euribor+yüzde 2.10 ve libor+yüzde 2.25 olarak gerçekleşti. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Türk ekonomisi için oldukça başarılı bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, "Uluslararası yatırımcılar, TEB'in başarılı performansını ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenini bir kez daha teyit etmiş oldu" dedi. Kredinin ihracatın finansmanında kullanılacağını aktaran Leblebici, bankacılık sisteminin uluslararası piyasalar nezdinde güven tazelemesiyle finansal sistemin, bir kez daha yaşanan sorunlar karşısında güçlü olduğunu gösterdiğini vurguladı.