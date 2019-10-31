Yeni gelir vergisi 2020’de başlıyor

Vergide adaleti sağlamak için hazırlanan, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınmasını öngören yeni tasarıyla ücretlerden alınacak gelir vergisi tarifeleri de netleşti. Gelir vergisinde daha önce 4 oran üzerinden yıllık kazançlar vergilendiriliyordu. Şimdi tarife sayısı 7'ye çıkıyor. Yeni tarifeler bu yılki ücret gelirlerine uygulanmayacak. Beyanname dolduranlar 150 bin liraya kadar eğitim, sağlık harcamaları ve bağışları vergiden düşebilecek, telif kazançlarının 500 bin lirayı geçen bölümünden vergi alınacak. Tek işverenden 500 bin lirayı aşan ücret gelirleri elde edenler için de beyanname zorunlu hale geliyor.

Vergi reformu kapsamında Gelir Vergisi'ne ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Gelir Vergisi dilimi kaça çıkıyor?

Mevcutta yüzde 15, 20, 27, 35 olmak üzere 4 dilim halinde uygulanan vergileme dilimleri 7'ye çıkıyor. Artık yüzde 15, 20, 27, 35, 39, 43 ve 45 olarak uygulanacak- Cumhurbaşkanı bu vergi oranlarını 5 puana kadar artırıp azaltabilecek.

Geliri 500 bin liraya kadar olanı etkiliyor mu?

500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Ancak daha yüksek gelir elde edenin vergisi artacak. 500 bin liraya kadar olan kazançlar mevcut oranlara göre vergilendirilecek.

2019'daki ücret gelirine uygulanacak mı?

Yeni vergi oranları bu yıl elde edilen ücret gelirlerine uygulanmayacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan yeni vergi düzenlemesi açıklaması

Yeni vergi oranları ne kadar?

18 bin liraya kadar yüzde 15, 40 bin liranın 18 bini için 2 bin 700 lira-fazlası için yüzde 20, 98 bin liranın 40 bin lirası için 7 bin 100 lira-fazlası için yüzde 27, 500 bin liranın 98 bin lirası için 22 bin 760-fazlası için yüzde 35, 500 bin liranın 500 bin lirası için 163 bin 460-fazlası için yüzde 40 olacak. 1 milyon liranın 750 bin lirası için 260 bin 960 lira-fazlası yüzde 43, 1 milyon liranın 1 milyon lirası için 368 bin 460 lira-fazlası için de yüzde 45 vergi uygulanacak. Ücret gelirlerinde 1 milyon liranın 750 bin lirası için 256 bin 960 lira, 1 milyon liranın 1 milyon lirası için de 388 bin 460 lira vergiye tabi olacak.

Tek işverenden alınan ücrete beyanname zorunlu mu?

Yeni düzenlemeyle tek işverenden 500 bin lirayı aşan ücret geliri elde edenler de beyanname vermek zorunda. Spor hakemleri ve sporcular da 500 bin lira ve üzerindeki ücretleri yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edecek.

İşyeri değiştirenler için limit var mı?

Birden fazla işverenden ücret alanlar ile aynı yıl içinde işyeri değiştirenler, birden sonraki işverenden aldıkları ücretler toplamı 40 bin lirayı aşarsa beyanname doldurmak zorundalar.

Eğitim, sağlık giderleri indirilebilir mi?

Beyanname dolduranlar eğitim, sağlık harcamalarını kazançlarından indirebildikleri için vergi iadesi alabilecek. G gelirin yüzde 10'una kadar kendisine, eşine veya çocuklarına ait eğitim ve sağlık harcamaları gelirden indirilebilecek.

Düzenlemenin uygulama takvimi nedir?

Yeni düzenleme, 1 Ocak 2020 tarihinden başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanacak. Bir işverenden elde ettikleri ücret geliri 500 bin lirayı aşanların beyanname verme zorunluluğu 2021'de başlayacak.

1 milyon liranın vergisi ne olacak?

Tek bir işyerinden brüt 1 milyon lira ücret geliri olan yaklaşık 25 bin lira daha fazla vergi verecek. Mevcut uygulamada 334 bin 460 lira olan vergi 359 bin 460 liraya çıkacak.

Muafiyette sınır getirilecek mi?

Serbest meslek kazançlarında istisnalar daraltılıyor. Ressam, bilgisayar programcısı ve mucitler ile bunların mirasçılarının gelirleri için tanınan muafiyete sınır getirilecek.