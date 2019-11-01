41 milyon turist 26 milyar $ gelir

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye turizmde 2023 yılı için revize edilen 75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri hedeflerine hızla yaklaşıyor. Türkiye, yılın 9 aylık bölümünde toplam 41.6 milyon ziyaretçiyi ağırladı, 26.6 milyar dolar turizm geliri elde etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, Türkiye'ye yılın 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 ziyaretçinin geldiğini gösterdi. Bakanlığın Ocak-Eylül 2019 dönemi istatistiklerine göre, Türkiye bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 ayda yüzde 14.50 artışla 36 milyon 428 bin 212 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. TÜİK'in açıkladığı üçüncü çeyrek verilerine göre ise ülkeye 5 milyon 136 bin 324 yurt dışı ikametli vatandaş geldi. Üçüncü çeyrekte 14 milyar dolar turizm gelirine ulaşılarak, 9 ayın toplamında 26 milyar 634 milyon 764 bin dolar turizm geliri elde edildi. Yılın üçüncü çeyreği ve 9 ayındaki kişi başı harcama ise 649 dolar oldu.Türkiye Otelciler Birliği'nce de (TÜROB) yaz sezonunun ardından otel dolulukları ve fiyatlardaki artışın sürdüğü bildirildi. Hızlı geçen ağustos ayının ardından doluluk oranlarındaki artış hızı yavaşlasa da yükseliş eylül ayında da devam etti. Türkiye'nin Eylül 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5.8 artarak yüzde 74.9 olarak kaydedildi.