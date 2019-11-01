EBRD’nin BIST’teki % 10 payına talibiz

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Borsa İstanbul'da (BIST) sahip olduğu yüzde 10 hissesinin tamamını almak istediklerini söyledi. FETÖ'cü polislerin kumpas dosyaları ile ABD'de tutuklanan ve temmuzda tahliye edilen Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atanmasının ardından EBRD'nin, yüzde 10 hisseyi satmak istediği haberleri çıkmıştı. EBRD'nin Borsa'daki yüzde 10 hissesinin tamamını almak istediklerini belirten Sönmez, "Hisseleri alarak Borsa İstanbul'daki payımızı yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı ve kurumdaki temsil gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" dedi.