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yasak getirmişti! ’ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor

'ndeki balıkçı teknelerinin kaldırılması için işletme sahiplerine tarafından ihtarname gönderilmişti. İhtarnamede yer alan tarihe göre bugün kaldırılması gereken balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 1.11.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 10:08
İBB yasak getirmişti! Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor

Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin kaldırılması için işletme sahiplerine İBB tarafından ihtarname gönderilmişti. İhtarnamede yer alan tarihe göre bugün kaldırılması gereken balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor.

BUGÜN SÖZLEŞME BİTİYOR

Eminönü'nün adeta simgesi haline gelen balık ekmek satan teknelerinin boşaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihtarname göndermişti. İşletme sahiplerine gönderilen ihtarnamede, kira sözleşmesinin 1 Kasım 2019 itibarıyla dolduğu kaydedilmişti. İşletme sahiplerinin sabahın erken saatlerinde teknelerine gittiği görüldü. Yetkililerden ise henüz kimse gelmedi. Balık ekmek satan teknelerin bekleyişi sürüyor.

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İBB yasak getirmişti! Eminönü’ndeki balıkçı teknelerinin bekleyişi sürüyor
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